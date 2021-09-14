Талантливая актриса, "холостячка" Ксения Мишина поделилась новой фотографией

Как пишет Politeka.net, 32-летняя актриса Ксения Мишина, которая принимала участие в первом сезоне реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников различными фотографиями и видео в своем Instagram.

На этот раз женщина решила поделиться кадрами со своего последнего отдыха этим летом.

На фотографии Ксения позировала на шикарной яхте. Актриса нежилась на солнце, лежа на сетке-гамаке. Перед камерой звезда появилась в стильном черном купальнике, который красиво подчеркнул изящную фигурку и идеальные длинные ножки. Мишина выглядела очень счастливой.

"Закрываем сезон! Прекрасное лето спасибо тебе 🤍 не прощаемся 🙏", - написала Мишина.

В комментариях поклонники заподозрили, что Ксения скрывает беременность от шоумена Александра Эллерта, который стал ее избранником на шоу "Холостячка".

" 💗💖 Ксюша очень красиво, но животик себя проявляет! 💗💖 Мечта Эллерта, будет рождение нового! 💗💖 С любовью и уважением поздравляю!", "Ксюша ты красавица ❤️💚 ", "очень красивая 😍 ", " 😍 Русалка ❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Мишина на фоне слухов о примирении с Эллертом засветила красивое кольцо: "Обручальное?".

Напомним, что экс-избранник "Холостячки" Мишиной Эллерт огорошил признанием: "У меня сегодня свадьба".

A еще Politeka сообщала, что Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "отстань".