Талантливая актриса, "холостячка" Ксения Мишина поделилась новой фотографией

Как пишет Politeka.net, 32-летняя актриса Ксения Мишина, которая принимала участие в первом сезоне реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников различными фотографиями и видео в своем Instagram.

ксения мишина

На этот раз женщина решила поделиться кадрами со своего последнего отдыха этим летом.

На фотографии Ксения позировала на шикарной яхте. Актриса нежилась на солнце, лежа на сетке-гамаке. Перед камерой звезда появилась в стильном черном купальнике, который красиво подчеркнул изящную фигурку и идеальные длинные ножки. Мишина выглядела очень счастливой.

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"Закрываем сезон! Прекрасное лето спасибо тебе 🤍 не прощаемся 🙏", - написала Мишина.

В комментариях поклонники заподозрили, что Ксения скрывает беременность от шоумена Александра Эллерта, который стал ее избранником на шоу "Холостячка".

" 💗💖 Ксюша очень красиво, но животик себя проявляет! 💗💖 Мечта Эллерта, будет рождение нового! 💗💖 С любовью и уважением поздравляю!", "Ксюша ты красавица ❤️💚 ", "очень красивая 😍 ", " 😍 Русалка ❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Мишина на фоне слухов о примирении с Эллертом засветила красивое кольцо: "Обручальное?".

Напомним, что экс-избранник "Холостячки" Мишиной Эллерт огорошил признанием: "У меня сегодня свадьба".

A еще Politeka сообщала, что Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "отстань".