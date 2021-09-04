Переможець першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав себе і розповів про весілля
Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт є автором жартів для "Квартал 95", а минулого року вирішив спробувати свої сили на шоу"Холостячка". І красень переміг, після чого почав будувати відносини до Ксенією Мішиной. Але пара вирішила розлучитися, хоча нещодавно парочку засікли в аеропорту перед вильотом на Кіпр.
Еллерт при цьому продовжує активно вести в Instagram, де розповідає фанатам багато цікавого. На нових кадрах Еллерт вирішив розповісти про весілля:
"Так, Всім привіт. У мене сьогодні робочий день, у мене сьогодні весілля. І весілля буде дуже крута, я буду вам трохи показувати як це проходить. Ось це місце для церемонії. Сьогодні наречена буде ходити по воді".
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"Про яке весілля ви мрієте або яка була у вас", - запропонував Олександр відповісти на питання.
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