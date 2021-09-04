"Холостячка" Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт, переможець цього шоу, офіційно розірвали свої стосунки в середині літа

Зараз парочка підкидає публіці все нові й нові "докази" примирення. Зокрема, в своєму новому пості в Instagram 31-річна Мішина показала кілька знімків зі шкільної лінійки сина, передає Politeka.net.

Актриса з'явилася на заході в зухвалому образі, який викликав бурю в коментарях. На ній був короткий топ, що не прикривав животика, штани-палаццо і кардиган. Все в чорному кольорі.

Крім обговорення вбрання Ксенії, у деяких також з'явилися питання до її аксесуарів, а саме - каблучки, що красувалася на її безіменному пальці правої руки.

"Каблучка💍 Обручку?❤ ️ 😍 ", "я теж помітила)))))", - поцікавилися в Мішиної уважні шанувальники, але зірка так і не відповіла, продовжуючи зберігати інтригу.

Як відомо, нещодавно Ксенія відпочивала на Кіпрі з сином, подаючи все так, ніби вони у відпустці удвох. При цьому Мережу облетіли кадри з аеропорту, зняті очевидцями, на яких вони з Еллертом засвітилися разом.

Більш того, вищезгадану каблучку в Мішиної вперше помітили саме на фото з курорту.

Далі, парочку засікли на весіллі - у друзів Ксенії. Актрисі вдалося зловити букет нареченої, чому вона несказанно зраділа.

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