За розвитком відносин і загадковим розставанням "Холостячки" Ксенії Мішиної і її обранця Олександра Еллерта, здається, спостерігала вся країна

Так, в липні парочка оголосила про розрив після трохи більше півроку відносин і розмов про весілля і дітей. Це стало повною несподіванкою для їхніх фанатів. Проте, не минуло й двох місяців, як їх засікли разом в аеропорту, після чого Мішина викладала "сторіз", як відпочиває на Кіпрі. Також удвох їх недавно бачили на весіллі у спільних друзів (Ксенія ще зловила тоді букет нареченої).

Що ж насправді діється між Мішиною і Еллертом, чи було розставання, або вони вже встигли помиритися, спробував з'ясувати радіоведучий Слава Дьомін на "Люкс ФМ", передаває Politeka.net.

Для початку Еллерт зізнався, що йому "останнім часом ніякий типаж дівчат, крім однієї, не подобається". Дьомін зрозумів натяк і плавно перейшов до розпитувань про те, в яких зараз відносинах він з Мішиною.

"Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах - вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось в таких відносинах ми", - віджартувався Олександр.

"Тобто той букет, який їй прислали в повний зріст, це від тебе був?", - поставив наступне питання ведучий. Раніше Мішина хвалилася подарунком від таємного шанувальника, показавши в "сторіз" кадри зі своєї гримерки, де їй залишили великий букет темно-червоних троянд, довжиною майже на весь диван.

"Нехай буде інтрига, не знаю", - ухилився від відповіді Еллерт.

"А ти з нею якось взагалі комунікуєш?", - не вгамовувався Дьомін.

"З Ксю? Так, лайкаю її фотки, підписаний на неї"

"А вона твої?"

"Начебто, лайкала колись... "

"А свіжі?"

"Відчепися!", - екс-коханий "Холостячки" дав ясно зрозуміти, що не хоче більше говорити на цю тему.

На питання про ідеальні стосунки з колишньою, Еллерт відповів, що йому "здається, має бути все по-доброму, навіть після закінчення відносин. Кожен повинен бути вдячний один одному за той час, який він був задоволений, щасливий".

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