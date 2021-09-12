Победитель "Холостячки" и бывший бойфренд Ксении Мишиной Александр Эллерт продолжает радовать публику яркими событиями из собственной жизни

Как известно, Мишина объявила о том, что уходит от Эллерта в середине лета. Причин 32-летняя актриса не назвала и попросила фанатов уважать ее личную жизнь. Тем не менее, не прошло и двух месяцев, как в Сети заговорили о примирении парочки. Их засекли вместе в аэропорту, и через мгновение Ксения уже выставляла у себя в Инстаграм кадры из Кипра. Более того, недавно бывших влюбленных видели вдвоем на чужой свадьбе - Мишиной даже удалось поймать букет невесты.

Как бы там ни было, но если примирение и имело место быть, то звезды об этом молчат, и никаких официальных комментариев не дают.

В своих новых "сториз" Эллерт показал лучшего друга, с которым связан переломный момент в его жизни. Саша бросился с объятиями встречать товарища, передает Politeka.net.

"Глядите, каких людей к нам занесло! Знакомьтесь - это Стас. Мы 8 лет назад в "Рассмеши комика" выступали вместе и выиграли 100 тысяч", - поделился экс-бойфренд "Холостячки".

Отметим, Эллерт, переехав из Донецкой области в Харьков, в 2014 году принял участие в шоу "Рассмеши Комика", где одержал победу. Талант молодого человека заметил Владимир Зеленский и немного позднее пригласил в "Квартал 95" в качестве сценариста.

Напомним, что Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"

Как сообщала Politeka, Эллерт исправил зубы и похвастался новой улыбкой, как он теперь выглядит: "Знаете, что обидно..."

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