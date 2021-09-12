Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник заинтриговал новым сезоном реалити-шоу

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Григорий Решетник в своем Instagram опубликовал фрагмент интервью, в котором он рассказал о новом сезоне шоу "Холостячка" со Златой Огневич. По словам шоумена, певица чем-то похожа с прошлой участницей реалити Ксенией Мишиной, а что касается женихов, то в этот раз они более зрелые и готовые к серьезным отношениям.

"Все мужчины влюбились, все потеряли голову. Уже традиционно, на первую вечеринку и на кастинг, Злата понравилась, они пришли на Злату. Зрителя увидят настоящие мужские разборки, они будут, но я буду контролировать, чтобы это не выходило за грань. Все из-за красоты и таланта Златы. Нам очень важно, чтобы были настоящие эмоции, настоящие чувства", - поделился Григорий.

Он также добавил, что от себя старается сбалансировать отношения между участниками и главной героине. Там, где нужно, Решетник подсказывает Злате, как действовать, а также немного подсказывает и женихам, что к чему.

Напомним, Решетник перед стартом "Холостячки" со Златой Огневич показал, какие интересные моменты остались за кадром: видео.

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