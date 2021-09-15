Певица Злата Огневич и актриса Ксения Мишина, которых связывает шоу "Холостячка" встретились лично
Как сообщает Politeka.net, известные участницы романтического реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич и Ксения Мишина встретились на съемочной площадке ток-шоу "Як вийти заміж". Совместный снимок певицы и актрисы опубликовали на странице проекта в Instagram, а также раскрыли некоторые подробности закулисья и грядущей премьеры.
"Уже в эту пятницу, 17 сентября в 19:00 на СТБ состоится главная романтическая премьера осени – 2 сезон реалити "Холостячка". А сразу после выпуска в ток-шоу "Як вийти заміж" вы получите уникальную возможность поближе познакомиться с участниками проекта, а также первыми узнать подробности Первой вечеринки из уст Златы Огневич", - говорится в сообщении.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Леся Никитюк в смелом наряде затмила мохнатую Настю Каменских на светском рауте: "Красотки!"
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
Чмерковский рассказал Осадчей, какие сейчас у него отношения с победительницей "Холостяка": "Так получилось"
Экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца: "Счастья вам, Славия и Тарас"
Кроме того, отмечается, что в ток-шоу "Як вийти заміж" актриса Ксения Мишина раскроет некоторые детали об отношениях с ее избранником в 1 сезоне "Холостяки" Александром Эллерт.
Напомним, Новый сезон "Маска", Злата Огневич раскрыла интригу о своем участии: "Как вы помните...".
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после расставания с Эллертом взбудоражила образом невесты: "Готова!".
Также Politeka писала, что Эллерт после ссоры с Мишиной дал напутствие новой "Холостячке" Огневич: "Желаю, чтобы она тоже...".