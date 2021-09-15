Певица Злата Огневич и актриса Ксения Мишина, которых связывает шоу "Холостячка" встретились лично

Как сообщает Politeka.net, известные участницы романтического реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич и Ксения Мишина встретились на съемочной площадке ток-шоу "Як вийти заміж". Совместный снимок певицы и актрисы опубликовали на странице проекта в Instagram, а также раскрыли некоторые подробности закулисья и грядущей премьеры.

"Уже в эту пятницу, 17 сентября в 19:00 на СТБ состоится главная романтическая премьера осени – 2 сезон реалити "Холостячка". А сразу после выпуска в ток-шоу "Як вийти заміж" вы получите уникальную возможность поближе познакомиться с участниками проекта, а также первыми узнать подробности Первой вечеринки из уст Златы Огневич", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ток-шоу "Як вийти заміж" актриса Ксения Мишина раскроет некоторые детали об отношениях с ее избранником в 1 сезоне "Холостяки" Александром Эллерт.

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