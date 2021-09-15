Известная актриса Ксения Мишина показала, как веселится перед камерой в новом образе невесты

Популярная актриса часто показывает в Инстаграм самые разные кадры из жизни. В том числе, любит Ксения демонстрировать свои образы на съемках и уже не раз интриговала небольшими видео, сделанными на съемочной площадке.

В этот раз Ксения порадовала луком невесты. В коротком розовом платье, черными ботфортами, аккуратным макияжем и белой фатой Ксения выглядела очень эффектно. При этом образ игривой невесты понравился и ей самой.

Об этом Мишина рассказала на площадке, записывая видео и готовясь к съемкам:

«Наконец-то я приступаю к съемкам фильма «Сем желаний», который вы увидите уже в кинотеатрах. Накрасили, приодели меня куколки. Невеста готова. Короче, невеста вообще такая симпатичненькая сегодня, сейчас пойдет устраивать шабаш» - рассказывает в кадрах Мишина.

Ранее Мишина, которая недавно вроде как рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавным видео, на котором показала, как поймала букет невесты на свадьбе подруги.

В ролике можно увидеть, что свадебная церемония проходила на красивом пляже. Для торжества Ксения выбрала белый брючный костюм оверсайз, под пиджаком которого видно короткий черный топ.

Напомним, "Холостячка" Мишина пришла на свадьбу с Эллертом и поймала букет невесты: "Ну наконец-то!".

Как сообщала Politeka, Измученная "Холостячка" Мишина честно призналась в проблемах на съемках: "Раньше я не сталкивалась...".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина и Эллерт не смогли скрыть правду о своих отношениях, Сеть кипит: "Саша, зачем эти игры".