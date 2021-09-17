Новая "Холостячка" Злата Огневич показала украинцам главного холостяка страны и засветилась в популярном шоу
Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской певицей. Также она стала главной героиней 2-го сезона шоу "Холостячка".
На этот раз Злата опубликовала новые видео и фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица показывает известного шеф-повара Евгения Клопотенко, которого представила как главного холостяка Украины.
"Главный Холостяк нашей страны. Очень веселый и украл меня", - с юмором рассказала "Холостячка".
Расстроенная Ротару поделилась редким архивным фото своей мамы: "Светлая память"
Беда настигла Комарова из "Мир наизнанку" за тысячи километров от Украины: "Все произошло мгновенно..."
"Это единственный способ": школы обещают закрыть при недостаточной вакцинации
Ксения Мишина выдала, кем заменила Эллерта на светском рауте: "У нас уже химия"
Кухар оплошала в эфире "Танців з зірками", Горбунову пришлось вмешаться: "Ой, извините"
"Сегодня, я просто очень кайфую от съемки шоу "Где логика?" потому что моим партнером в команде стала Оксана Гутцайт. Наша популярная украинская телеведущая", - представила Злата Огневич
Также в съемках шоу принимал участие телеведущий "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник в команде с Евгением Клопотенко.
На шоу артистка пришла в ярком образе. На ней зеленое короткое платье, которое отлично подчеркивает её идеальную фигуру.
Ранее сообщалось, "Холостячка" Огневич рассказала, встретила ли она свою любовь на проекте: "А вы как думаете?"
Также, "Холостячка" Огневич в роскошном платье поделилась опытом работы над новым проектом: "Я была в полнейшем..."
Politeka рассказывала, новый участник "Холостячки" со Златой Огневич сразу же вызвал недоверие: "Немного отпугивает..."