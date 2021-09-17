Новая "Холостячка" Злата Огневич показала украинцам главного холостяка страны и засветилась в популярном шоу

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской певицей. Также она стала главной героиней 2-го сезона шоу "Холостячка".

На этот раз Злата опубликовала новые видео и фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица показывает известного шеф-повара Евгения Клопотенко, которого представила как главного холостяка Украины.

"Главный Холостяк нашей страны. Очень веселый и украл меня", - с юмором рассказала "Холостячка".

"Сегодня, я просто очень кайфую от съемки шоу "Где логика?" потому что моим партнером в команде стала Оксана Гутцайт. Наша популярная украинская телеведущая", - представила Злата Огневич

Также в съемках шоу принимал участие телеведущий "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник в команде с Евгением Клопотенко.

На шоу артистка пришла в ярком образе. На ней зеленое короткое платье, которое отлично подчеркивает её идеальную фигуру.

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