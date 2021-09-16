За сердце певицы Златы Огневич на популярном шоу "Холостячка" поборется 31-летний известный блогер
Украинцам каждый день представляют по новому участнику проекта, передает Politeka.net.
Ранее в Сети ходили слухи, что ухаживать за Огневич будет известный психолог и блоггер Роман Свечкоренко. 16 сентября официально стало известно, что участником стал именно он.
В официальной группе Инстаграм опубликовали фото парня и рассказали о нем. Отмечается, что примерно четыре года Свечкоренко занимается психологией и считает себя специалистом в области женского счастья.
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У Романа есть дочь Мия, с которой он старается проводить все свободное время.
"Ради дочери я перенесу или отменю любую встречу. Своего ребенка я всегда ставлю в приоритет", - поделился психолог.
Блогер верит, что участие в "Холостячке" будет для него судьбоносным. Роман уверен, что у него все получится с Огневич.
Новый участник шоу у некоторых поклонников вызвал недоверие:
"Слишком красивый, как по мне", "Опять все туда приходят за пиаром...потом ещё не раз увидим их во всех ток-шоу страны", "Количество его подписчиков немного отпугивает. Не за новыми фолловерами он пришел, а именно к Златы? Потому что она достойна, чтобы ее искренне любили. посмотрим)".
Напомним, новую "Холостячку" Злату Огневич обвинили во лжи
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