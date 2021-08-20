За сердце "Холостячки" Златы Огневич будет бороться ослепительный брюнет по имени Роман Свечкоренко
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на РБК-Украина, фаворитом "Холостячки" Златы Огневич на реалити-шоу станет известный в соцсетях психолог-блогер Роман Свечкоренко. В сеть даже слили кадры из совместной прогулки парня с певицей, однако, в телеграм-канале "Культурная прачечная" допускают, что участник сам тихонечко снял кадры на прогулке и сам же их слил ради пиара.
"Информатор говорит, что снял исподтишка, и камер рядом не было. Но выглядит это как попытка блогера дополнительно попиариться на участии в шоу. Сам снял – сам слил", - говорится в сообщении телеграм-канала.
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Отметим, что на страницу Романа в соцсети Instagram подписаны почти миллион пользователей. В описании профиля психолог утверждает, что его блог о проблемах взаимоотношений простыми словами. Также из микроблога в соцсети можно узнать, что Свечкоренко – примерный отец семилетней дочки Мии, которую время от времени показывает фолловерам. А вот с женой он якобы развелся перед стартом нового сезона "Холостячки" со Златой Огневич.
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