Украинские зрители продолжают критиковать новую героиню шоу «Холостячка» Злату Огневич накануне премьеры
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм телеканала СТБ появился пост о певице и предстоящем шоу. На фото артистка предстала в эффектном мини-платье золотистого цвета. Она вышла из дверей, окутанная дымом.
В комментариях под постом зрители стали жестко высказываться по поводу новой «Холостячки».
«Если в 2х словах: Очередная знаменитость решила попиариться, так как искать любовь в обычной жизни (как делают все), это сильно просто) А потом расстанутся, как и все предыдущие участники», «Это очередной пиар и просто Злате нечем больше заняться, а любовь не найдёт, как видим по предыдущей холостячке», «Думаю, таким женщинам, как Злата, не выбить высокой самооценки, хоть лопатой по затылку бей», «Чувствую очередная чушь будет», - пишут недовольные зрители.
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Отметим, что, по словам маркетинг-директора СТБ Татьяны Светловой, у украинского зрителя был огромный интерес к первому сезон шоу. Более того, программа стала лучшей на канале в 2020 году.
Напомним, что в сеть слили подробности съемки «Холостячки»: «В кадре Злата…».
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