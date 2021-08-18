Украинские зрители продолжают критиковать новую героиню шоу «Холостячка» Злату Огневич накануне премьеры

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм телеканала СТБ появился пост о певице и предстоящем шоу. На фото артистка предстала в эффектном мини-платье золотистого цвета. Она вышла из дверей, окутанная дымом.

В комментариях под постом зрители стали жестко высказываться по поводу новой «Холостячки».

«Если в 2х словах: Очередная знаменитость решила попиариться, так как искать любовь в обычной жизни (как делают все), это сильно просто) А потом расстанутся, как и все предыдущие участники», «Это очередной пиар и просто Злате нечем больше заняться, а любовь не найдёт, как видим по предыдущей холостячке», «Думаю, таким женщинам, как Злата, не выбить высокой самооценки, хоть лопатой по затылку бей», «Чувствую очередная чушь будет», - пишут недовольные зрители.

Отметим, что, по словам маркетинг-директора СТБ Татьяны Светловой, у украинского зрителя был огромный интерес к первому сезон шоу. Более того, программа стала лучшей на канале в 2020 году.

Напомним, что в сеть слили подробности съемки «Холостячки»: «В кадре Злата…».

Как сообщала Politeka, украинцы взъелись на Злату Огневич накануне премьеры «Холостячки»: что произошло.

Также Politeka писала, что Огневич рассказала, что происходит на съемках шоу: "Будем вместе...".