Зовсім скоро українці побачать на телеекранах шоу «Холостячка» головною героїнею якого стала співачка Злата Огнєвіч

Перед стартом показу команда проекту підігріває інтерес та розповідає про закулісся шоу. Нові подробиці з’явилися на офіційній сторінці «Холостячки» в Інстаграм.

Виявилося, що для однієї зі сцен проморолика, де Злата їде в авто зі своїм обранцем, знадобилося понад 1500 квітів. Та це було не найскладнішим.

«Пустелю, в якій сплять почуття Холостячки, створили в одній із кімнат маєтку графині Уварової. На локацію завезли три з половиною тонни піску, який під час зйомок роздувався спеціальною технікою. Щоб у кадрі Злата йшла по воді і хмарах, у сусідній кімнаті розгорнули штучну водойму, що імітує романтичне озеро в Болівії, а на сходах маєтку найкраща команда піротехніків створювала густий дим», - повідомили також на сторінці проекту.

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