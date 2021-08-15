Совсем скоро украинцы увидят на телеэкранах шоу "Холостячка" главной героиней которого стала певица Злата Огневич

Перед стартом показа команда проекта подогревает интерес и рассказывает о закулисье шоу. Новые подробности появились на официальной странице «Холостячки» в Инстаграм.

Оказалось, что для одной из сцен проморолика, где Злата едет в авто со своим избранником, понадобилось более 1500 цветов. Но это было не самым сложным.

"Пустыню, в которой спят чувства Холостячки, создали в одной из комнат поместья графини Уваровой. На локацию завезли три с половиной тонны песка, который во время съемок раздувался специальной техникой. Чтобы в кадре Злата шла по воде и облаках, в соседней комнате развернули искусственный водоем, имитирующий романтическое озеро в Боливии, а на лестнице имения лучшая команда пиротехников создавала густой дым», - сообщили также на странице проекта.



Напомним, "Холостячка" Огневич в компании молодого человека вызвала споры в сети: "Наивная"

Как сообщала Politeka, команда "Холостячки" откровенно заговорила о поведении Огневич на съемках: "Для наших артистов это редкость..."

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич дала волю страсти на съемках, создатели раскрыли правду.