Злата Огневич показала себе, розповівши про майбутнє

Як пише Politeka.net, Злата є популярною вітчизняною співачкою. Красуня навіть їздила на" Євробачення", але перемогти їй не вдалося. Зараз Огневич вирішила піти на шоу" Холостячка", щоб знайти свою любов.

На новому фото Злата лежала на дивані і закрила очі.

"Вперше я так сильно чекаю осені

Скоро ми разом будемо плакати і сміятися, переживати, захоплюватися і дивитися, як розгорається вогонь в моєму серці! Все, як у промо-ролику сезону: Спляча пустеля перетворюється на квітучий сад....

Дата початку #Холостячка 2021 з'явиться у мене на сторінці", - написала Злата.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"І ми разом з Вами", "не дивилася жодного разу це шоу, але з вашою участю гляну)", "ось це реально круті фото", "удачі вам величезною, Злата, ви заслуговуєте на те, щоб знайти свою любов) жіночого вам щастя, яка ви красива, пощастить же комусь".

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