Злата Огневич показала себя, рассказав о будущем

Как пишет Politeka.net, Злата является популярной отечественной певицей. Красотка даже ездила на "Евровидение", но победить ей не удалось. Сейчас Огневич решила пойти на шоу "Холостячка", чтобы найти свою любовь.

На новом фото Злата лежала на диване и закрыла глаза.

"Впервые я так сильно жду осени

Скоро мы вместе будем плакать и смеяться, переживать, восхищаться и смотреть, как разгорается огонь в моём сердце! Всё, как в промо-ролике сезона: спящая пустыня превращается в цветущий сад….

Дата начала #Холостячка 2021 появится у меня на страничке", - написала Злата.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"И мы вместе с Вами", "Не смотрела ни разу это шоу, но с вашим участием гляну)", "вот это реально крутые фото", "Удачи вам огромной, Злата, вы заслуживаете на то, чтобы найти свою любовь) женского вам счастья, какая вы красивая, повезёт же кому-то".

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