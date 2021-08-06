Украинская певица, «Холостячка» Злата Огневич впечатлила роскошным видом в летнем сарафане

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте проекта «Холостячка» появилось яркое фото со звездой. Артистка позировала в красивом сарафанчике на бретельках. В руках певица держала лимоны, которые показывала на камеру. Бретельку сарафана Злата пикантно спустила с плеча, показав себя во всей красе. Яркий макияж добавил шарма ее образу.

«Если жизнь преподносит тебе лимоны, сделай из них лимонад», - написала @zlata.ognevich на своей странице. Мы поддерживаем эту идею, поэтому предлагаем отвлечься от проблем и провести выходные максимально позитивно», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу оставили несколько комплиментов артистке.

«Злата - это копилка разумных цитат и фраз», «Я тот лимонад уже кучу времени делаю. Еще немного и будет готов», «Какая яркая», «Красотка на все 100%», - пишут пользователи сети.

Напомним, что на Злату Огневич напали недалеко от дома, подробности: «Преследовал два года…».

Как сообщала Politeka, Злату Огневич жестко разобрали, озвучив главные недостатки: "Даже добавить нечего".

Также Politeka писала, что Злата Огневич откровенно заговорила о мужчинах на "Холостячке", намекнув на влюбленность.