Нова "Холостячка" Злата Огневич отримала повний розбір свого співу із зазначенням на недоліки
У соціальній мережі Instagram Ольга Нека зробила розбір співу Злати Огневич з професійної точки зору. Так, вокалістка категорії "суперпрофесіонал", яка відрізняється "кришталевим тембром" - Злата Огневич отримала вельми яскравий відгук.
Тип голосу у Злати-ліричне сопрано, діапазон 3,5 октави, тембр: дзвінкий, струмує і «сріблястий». Злата використовує різні вокальні прийоми-м'яку переддихальну атаку, бельтинг, твенг, легкий ретл, іноді розщеплення і субтоном.
У мережі помітили, що співачка постійно вдосконалюється, тому з кожним роком її голос набирає міць. Що стосується манери виконання, то у зірки відчувається вплив західної школи, де кантілена є основою звуковеденія.
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Син Чапкіса вразив кадрами з дружиною-американкою після 20 років спільного життя: "Ось це так!"
Данилко пояснив феномен успіху Олега Винника і "вколов" Скрипку: "Не будуть під це танцювати"
Грозові дощі та аномальна спека розірвуть Україну на частини: які регіони постраждають першими
Солістка KAZKA Зарицька у вузьких лосинах здивувала результатами схуднення: "Не ображайтеся, якщо…"
"Live-виступи: нижні ноти, Злата, бере більш м'яко і без особливого тиску. Прекрасне володіння вокальною динамікою, також варто похвалити ритміку і інтонування співачки, адже живі виступи звучать просто бездоганно.
Недоліки: не вистачає балансу між голосом і подачею і внутрішньої харизмою. Через це може страждати виразність композиції, адже не завжди тільки однієї вокальної майстерності достатньо» - також розповіли в розборі Злати.
У мережі відреагували:
"чудовий голос❤; побільше таких розборів; Все в точку, навіть додати нічого; вона прекрасно співає👏; не подобається вона; цікава рубрика! Продовжуйте!; Моя улюблена співачка . Голос неймовірний ❤️; Ооо, вона дуже крута🙌 🔥».
Нагадаємо, що Злата Огневич в оригінальному ТОПі показала, чим заманить женихів на" Холостячку":"погана дівчинка".
Як повідомляла Politeka, Огневич в розпал зйомок популярного шоу зізналася, яких вчинків чекає від чоловіків.
Також Politeka писала, що вбрана Огневич показала, як приходить до тями після зйомок "Холостячки".