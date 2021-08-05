Нова "Холостячка" Злата Огневич отримала повний розбір свого співу із зазначенням на недоліки

У соціальній мережі Instagram Ольга Нека зробила розбір співу Злати Огневич з професійної точки зору. Так, вокалістка категорії "суперпрофесіонал", яка відрізняється "кришталевим тембром" - Злата Огневич отримала вельми яскравий відгук.

Тип голосу у Злати-ліричне сопрано, діапазон 3,5 октави, тембр: дзвінкий, струмує і «сріблястий». Злата використовує різні вокальні прийоми-м'яку переддихальну атаку, бельтинг, твенг, легкий ретл, іноді розщеплення і субтоном.

У мережі помітили, що співачка постійно вдосконалюється, тому з кожним роком її голос набирає міць. Що стосується манери виконання, то у зірки відчувається вплив західної школи, де кантілена є основою звуковеденія.

"Live-виступи: нижні ноти, Злата, бере більш м'яко і без особливого тиску. Прекрасне володіння вокальною динамікою, також варто похвалити ритміку і інтонування співачки, адже живі виступи звучать просто бездоганно.

Недоліки: не вистачає балансу між голосом і подачею і внутрішньої харизмою. Через це може страждати виразність композиції, адже не завжди тільки однієї вокальної майстерності достатньо» - також розповіли в розборі Злати.

У мережі відреагували:

"чудовий голос❤; побільше таких розборів; Все в точку, навіть додати нічого; вона прекрасно співає👏; не подобається вона; цікава рубрика! Продовжуйте!; Моя улюблена співачка . Голос неймовірний ❤️; Ооо, вона дуже крута🙌 🔥».

Нагадаємо, що Злата Огневич в оригінальному ТОПі показала, чим заманить женихів на" Холостячку":"погана дівчинка".

Як повідомляла Politeka, Огневич в розпал зйомок популярного шоу зізналася, яких вчинків чекає від чоловіків.

Також Politeka писала, що вбрана Огневич показала, як приходить до тями після зйомок "Холостячки".