Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка стала героїнею нового сезону шоу "Холосячка", дала відверте інтерв’ю

Нова "холостячка", співачка Злата Огнєвіч знялася для журналу TOUCH та відверто розповіла про особисте життя, участь в реаліті-шоу та джерела натхнення. Так, Огнєвіч розповіла, звідки черпає натхнення, про останні стосунки, а також поділилася відвертостями про чоловіків на "Холостячці", пише "TOUCH".

Злата Огнєвіч поділилася, що не вважає свою професію роботою, а радше своїм сенсом життя. Вона рідко втомлюється, адже працює "в кайф", однак будь-кому потрібен час на перезарядку. Так, Злата натхнення і відпочинок шукає у подорожах. Окрім цього, співачка зізналася, як наважилася на участь у проєкті "Холостячка". За її словами, останні стосунки співачки були дуже токсичними й вона довго приходила в себе, а коли до Злати звернулися продюсери проєкту, зірка зрозуміла, що готова.

До того ж Злата розговорилася й про чоловіків, які брали участь у проєкті. Зірка розповіла, що відверто вражена від побачень. За словами Злати, за один вечір їй вдалося політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті, здійснити дитячу мрію й навіть пірнути на дно океану за перлиною.

"Відкрию секрет: перший електричний розряд трапився. Я змогла відпустити себе і прислухатися до свого серця. Мене можна підкорити романтикою і драйвом, мені дуже подобаються упевнені в собі чоловіки, які не бояться своїх емоцій. Я відкрита новому, і хочу зустріти свою кохану людину, з яким ми разом створимо особливий гармонійний союз", - ділиться Огнєвіч.

Окрім цього, Злата Огнєвіч розповіла про плани на майбутнє, які пов’язані із творчістю та концертами.

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