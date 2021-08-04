Нова "Холостячка" Злата Огневич взяла участь в цікавому бліці, де розповіла про свої уподобання і відкрила кілька секретів

Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті шоу з'явилося коротке інтерв'ю зі Златою.

"Холостячка-2. Бліц зі Златою. Продовжуємо знайомство з головною героїнею другого сезону проекту "Холостячка", - підписали відео автори аккаунта.

Красуня розповіла, що є совою і дуже любить каву. Її улюбленими квітами є орхідеї, а улюбленими солодощами пахлава.

Злата розповіла про свої улюблені фільми, серіали та улюблений відпочинок, тим самим полегшивши завдання своїм залицяльникам. Також вона зізналася, що мріє жити у власному будинку.

Під час інтерв'ю Злата зізналася, що її переслідували шанувальники, а один навіть вирахував, де вона живе і напав на неї вночі.

"Це ось цей маніяк, який мене переслідував два роки, але про нього нічого не чути", - зазначила Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич в оригінальному топі показала, чим заманить женихів на "Холостячку":"погана дівчинка".

Як повідомляла Politeka, Огневич в розпал зйомок популярного шоу зізналася, яких вчинків чекає від чоловіків.

Також Politeka писала, що вбрана Огневич показала, як приходить до тями після зйомок "Холостячки".