У мережі з'явився анонс другого сезону "Холостячки", героїнею якого стане співачка Злата Огневич

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram показали яскравий анонс, в якому Злата позувала в різних розкішних нарядах. Відео супроводили коментарем маркетинг-директора СТБ Тетяни Свєтлової.

За її словами, перший сезон "Холостячки" став найкращою програмою 2020 року. Тому автори відразу ж взялися за виробництво другого сезону.

"Історія Злати Огневич відгукнеться багатьом жінкам. Наша героїня старанно йшла до своєї мети, її шлях не був легким", - впевнено заявила Свєтлова.

У коментарях, втім, стали невтішно висловлюватися про артистку, сумніваючись в її щирості.

"Не знаю, перший сезон не сподобався взагалі, нудний, якийсь не яскравий», «після тих всіх чоловіків, які були у нової Холостячки, не думаю, що вона серед звичайних хлопців, претендентів на її серце і руку, вона з кимось закрутить роман, за контрактом, може бути, приклад Мішиної»,- напали на артистку глядачі.

Нагадаємо, що Огневич в розпал зйомок "Холостячки" несподівано висловилася про сімейне життя і дітей: "раніше було...".

Як повідомляла Politeka, Огневич чесно зізналася, що відбувається на зйомках "Холостячки": "будемо разом плакати...".

Також Politeka писала, що Злата Огневич в компанії молодого чоловіка викликала суперечки в мережі:"наївна".