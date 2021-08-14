Популярна українська співачка і нова "Холостячка" Злата Огневич показала себе в ніжному образі
Як передає Politeka.net, Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала новою учасницею шоу "Холостячка", яке вийде вже цієї осені. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.
На цей раз вона поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На ніжному знімку Злата в Білій напівпрозорій сорочці дивиться вдалину.
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