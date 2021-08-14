Популярна українська співачка і нова "Холостячка" Злата Огневич показала себе в ніжному образі

Як передає Politeka.net, Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала новою учасницею шоу "Холостячка", яке вийде вже цієї осені. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

На цей раз вона поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На ніжному знімку Злата в Білій напівпрозорій сорочці дивиться вдалину.

"Раніше було більше щасливих пар, тому що вони складалися по любові. В любові народжуються красиві діти



У наш час ми дуже багато думаємо і мало відчуваємо…



Згодні зі мною?", запитала у шанувальників співачка.

Фанати завалили артистку компліментами: "Злата, яка ви красива", "У Злати золоті думки", "Ця серія фото мабудь одна з кращих. Таке враження, що ти власне така в житті"

Раніше повідомлялося, команда "Холостячки" відверто заговорила про поведінку Огневич на зйомках: "Для наших артистів це рідкість..."

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