Популярная украинская певица и новая "Холостячка" Злата Огневич показала себя в нежном образе

Как передает Politeka.net, Злата Огневич недавно объявила, что стала новой участницей шоу "Холостячка", которое выйдет уже этой осенью. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз она поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram. На нежном снимке Злата в белой полупрозрачной рубашке смотрит вдаль.

"Раньше было больше счастливых пар, потому что они складывались по любви. В любви рождаются красивые дети



В наше время мы очень много думаем и мало чувствуем…



Согласны со мной?", спросила у поклонников певица.

Фанаты завалили артистку комплиментами: "Злата, какая вы красивая", "у Златы золотые мысли", "Эта серия фото мабудь одна из лучших. Такое впечатление, что ты собственно такая в жизни"

Ранее сообщалось, команда "Холостячки" откровенно заговорила о поведении Огневич на съемках: "Для наших артистов это редкость..."

Также, "Холостячка" Огневич дала волю страсти на съемках, создатели раскрыли правду: "Будет зажигать в себе и мужчинах..."

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