Популярная украинская певица и новая "Холостячка" Злата Огневич показала себя в нежном образе
Как передает Politeka.net, Злата Огневич недавно объявила, что стала новой участницей шоу "Холостячка", которое выйдет уже этой осенью. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз она поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram. На нежном снимке Злата в белой полупрозрачной рубашке смотрит вдаль.
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