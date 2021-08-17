В сети появился анонс второго сезона «Холостячки», героиней которого станет певица Злата Огневич

Как передает Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм показали яркий анонс, в котором Злата позировала в разных роскошных нарядах. Видео сопроводили комментарием маркетинг-директора СТБ Татьяны Светловой.

По ее словам, первый сезон «Холостячки» стал самой лучшей программой 2020 года. Поэтому авторы сразу же взялись за производство второго сезона.

«История Златы Огневич откликнется многим женщинам. Наша героиня старательно шла к своей цели, ее путь не был легким», - уверенно заявила Светлова.

В комментариях, впрочем, стали нелестно высказываться об артистке, сомневаясь в ее искренности.

«Не знаю, первый сезон не понравился вообще, скучный, какой-то не яркий», «После тех всех мужчин, которые были у новой Холостячки, не думаю, что она среди обычных ребят, претендентов на ее сердце и руку, она с кем-то закрутит роман, по контракту, может быть, пример Мишиной», - взъелись на артистку зрители.

Напомним, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" неожиданно высказалась о семейной жизни и детях: "Раньше было...".

Как сообщала Politeka, Огневич честно призналась, что происходит на съемках "Холостячки": "Будем вместе плакать...".

Также Politeka писала, что Злата Огневич в компании молодого мужчины вызвала споры в сети: "Наивная".