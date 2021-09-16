Певица Злата Огневич решила рассказать немного о себе, но некоторые отметили, что она лжет
Злата Огневич отправилась на шоу "Холостячка-2", премьера которого состоится 17 сентября, передает Politeka.net. По словам звезды, она пошла на проект, чтобы найти свою любовь.
Певице 35 лет, а она так и не смогла найти достойного мужчину. По ее словам, она встречалась с людьми, которые пользовались ее доверчивостью.
На проекте Злата хочет встретить хорошего мужчину, с которым удастся построить крепкие отношения.
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"Вы же уже вышли замуж, зачем весь этот цирк?", - поинтересовался у артистки один из подписчиков.
В ответ Огневич сделала удивленное лицо и спросила: "Я чего-то не знаю?".
Также Злата поделилась, что она не приемлет в мужчине - предательства. По словам, звезды, первым делом она обращает внимание на энергетику или флюиды, исходящие от мужчин.
"А вообще по своему опыту могу сказать, что внешность очень сильно обманчива. Нужно пообщаться, и тогда вы поймете, какой человек перед вами", - дала совет "холостячка".
Кроме того, певица считает, что не нужно смотреть на разницу в возрасте, если с партнером хорошо.
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