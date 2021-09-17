Відома українська співачка і зірка нового сезону проекту "Холостячка" Злата Огневич чесно висловилася про те, що для неї важливо у стосунках

Зовсім скоро українці вперше побачать Огневич в ролі "холостячки" на телебаченні. Артистці належить познайомитися з успішними чоловіками, які стануть претендентами на її серце. Раніше вже стало відомо, що цього сезону серед учасників буде стоматолог-хірург та офіціант з Чернівців, який перебрався до Лондона, щоб відкрити там свій ресторан.

Творці шоу раніше оголосили, що прем'єра другого сезону "Холостячки" відбудеться 17 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Напередодні цієї події Злата підігріла інтерес українців до проекту, поділившись одкровеннями у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, співачка вирішила відповісти на питання шанувальників, серед яких не обійшлося і без теми стосунків.

У Огневич поцікавилися, на що вона звертає увагу в зовнішності чоловіків. Втім, співачка явно дала зрозуміти, що для неї це не головне.

"Енергетика. Флюїд. Спілкування. P. S. Зовнішність сильно оманлива", - написала Огневич.

Крім того, співачка жорстко відповіла на питання про те, що вона не сприймає в чоловікові.

"Зради!",- коротко написала Злата.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич в розкішній сукні поділилася досвідом роботи над новим проектом.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич розповіла, чи зустріла вона свою любов на проекті.

Також Politeka писала, що новий учасник "Холостячки" зі Златою Огневич відразу ж викликав недовіру.