Известная украинская певица и звезда нового сезона проекта «Холостячка» Злата Огневич честно высказалась о том, что для нее важно в отношениях

Совсем скоро украинцы впервые увидят Огневич в роли «холостячки» на телевидении. Артистке предстоит познакомиться с успешными мужчинами, которые станут претендентами на ее сердце. Ранее уже стало известно, что в этом сезоне среди участников будет стоматолог-хирург и официант из Черновцов, который перебрался в Лондон, чтобы открыть там свой ресторан.

Создатели шоу ранее объявили, что премьера второго сезона «Холостячки» состоится 17 сентября в 19:00 на телеканале СТБ.

Накануне этого события Злата подогрела интерес украинцев к проекту, поделившись откровениями в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, певица решила ответить на вопросы поклонников, среди которых не обошлось и без темы отношений.

У Огневич поинтересовались, на что она обращает внимание во внешности мужчин. Впрочем, певица явно дала понять, что для нее это не главное.

«Энергетика. Флюиды. Общение. P.S. Внешность сильно обманчива», - написала Огневич.

Кроме того, певица жестко ответила на вопрос о том, что она не приемлет в мужчине.

«Предательства!», - коротко написала Злата.

Напомним, "Холостячка" Огневич в роскошном платье поделилась опытом работы над новым проектом.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич рассказала, встретила ли она свою любовь на проекте.

Также Politeka писала, что новый участник "Холостячки" со Златой Огневич сразу же вызвал недоверие.