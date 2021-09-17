Популярна українська співачка і головна героїня нового сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про свою участь у роботі над серіалом "Кава з кардамоном"

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Раніше стало відомо, що Злата записала саундтрек до нового українського серіалу "Кава з кардамоном", прем'єра якого повинна відбутися в цьому грудні. У публікації співачка вирішила докладніше розповісти про цей досвід.

"Коли я побачила кадри чорнового монтажу серіалу "Кава з кардамоном", я була в цілковитому захваті!!! Неймовірно красива картинка, романтика, любов, драма, Нестримні почуття і безліч емоцій в одній сцені", - написала Огневич.

Вона підкреслила, що їй відразу ж здалася близькою головна героїня серіалу – Анна, яку грає Олена Лавренюк. За словами співачки, вони з актрисою були заочно знайомі, і саме Лавренюк запропонувала їй записати саундтрек для серіалу.

Огневич також поділилася своїми фото, зробленими в кіностудії. На них співачка позувала в ніжній атласній сукні з відкритими плечима.

Шанувальники Злати активно коментують її пост.

"Злата, вам дуже йде такий темний колір волосся!!", "Красуня", "дуже чарівна", "Злата ти сама сліпуче і зваблива і ніжна співачка", "яка ви тут по-особливому красива. Чекаю з нетерпінням фільм і саундтрек у вашому виконанні", - пишуть люди.

Нагадаємо, дві "Холостячки" Огневич і Мішина несподівано зустрілися на знімальному майданчику.

Як повідомляла Politeka, новий сезон "Маска", Злата Огневич розкрила інтригу про свою участь.

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