Вечером 17 сентября состоялась премьера долгожданного второго сезона шоу «Холостячка» со Златой Огневич

Как передает Politeka.net, в первой передаче Злата знакомилась с претендентами на ее руку и сердце. Мужчины по очереди приходили к артистке с роскошными букетами и неожиданными сюрпризами. Одним из участников шоу стал танцор Макс Ежов, который выступал на «Танцах со звездами» в паре с Лесей Никитюк, а также танцует в балете Оли Поляковой. Мужчина скрывался за маской, пытаясь удивить Злату Огневич. Во время вечеринки он пригласил ее на танец и закружил.

«Загадочный участник, который скрывает свое лицо маской и от конкурентов, и от Златы - как думаете, кто это?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали критиковать Ежова за его поведение.

«Та Макс-танцор это!!)) Тоже мне герой», «Провокатор 100%», «Я думаю, это засланный казачек», «Я думала, что Макс поприятнее. Какой-то слишком на понтах, выделывается», «Этот что с Никитюк танцевал», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Огневич в красивом платье поделилась опытом работы над шоу: "Я была в полнейшем...".

Как сообщала Politeka, Огневич засветила главного холостяка страны: "Украл меня".

Также Politeka писала, что Злата Огневич перед стартом шоу рассказала, чего не сможет простить: "Внешность обманчива".