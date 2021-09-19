Украинская певица Оля Полякова показала, как готовится к новому выпуску "Танців з зірками"

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей. Красотку пригласили на третий выпуск нового сезона "Танців з зірками". Певица решила показать в своих сторис, как готовится к шоу.

На видео, которое Полякова опубликовала в Инстаграм, красотка ехала в автомобиле. Оля была без макияжа, рассказав о подготовке:

"Круто, когда у тебя в салоне автомобиля настоящая гримерка с зеркалом и светом. Все для того, чтобы быть красивой сегодня на "Танцях з зірками". Я в жюри. Много людей спрашивает, а что это, танцюристка большая Полякова? Что она там будет рассказывать? Этих прекрасных участников нужно спасать. Что это за жюри? Что это за оценки? Вроде от души отрывают. Сегодня Полякова придет и поставит нормальные оценки", - рассказала Оля в своем обращении, а также показала гримерку в автомобиле.

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