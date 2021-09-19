Украинская певица Оля Полякова удивила кадрами с лекарствами

Известная артистка сейчас гастролирует по Украине со своей программой "Королева ночи", пишет Politeka.net. Ранее певица рассказывала, что в конце октября пройдет ее последний концерт рамках этой программы, а далее она начнет готовиться к другой.

Так, Полякова приехала в Черновцы, где почувствовала недомогание, из-за чего пришлось употреблять лекарства.

Об этом звезда рассказала в своих сторис Инстаграм.

"Видите, как начинается мой концерт в Черновцах", - сказала артистка, показывая столик, усыпанный лекарствами.

"Так, ребятки, вчера на концерте потянула спину. Вот сейчас доктор будет колоть мне лидокаиновую блокаду".

Позже Полякова показала, как ей делают укол. Артистка не смогла сдержать крик от боли.

Отметим, Оля Полякова собирает полные залы, завоевав большую любовь украинцев. Сейчас в репертуаре певицы в основном танцевальные хиты. На сцене артистка много двигается, поэтому неудивительно, что иногда звезда травмируется.

К тому же артистка выступает на высоких каблуках, и из-за любого неловкого движения можно упасть и так далее.

Однако, как видим, звезда находит выход из непредвиденных ситуаций.

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