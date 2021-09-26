"Олег уже не тот"

Любопытное фото с Олегом Винником в компании сразу четырех молоденьких девушек вызвало переполох

48-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в окружении красоток в мини-нарядах и на ходулях, из-за чего они были гораздо выше него, передает Politeka.net.

Олег Анатольевич сложил руки на груди и всем своим видом выдавал довольство.

"Как вам мои новые секьюрити? 🤩😎", - подписал он фото.

Пользователи бурно комментируют увиденное. Многим показалось, что этот снимок непременно должен вызвать приступ ревности у коллеги Винника по шоу "Маска" певицы Оли Поляковой, с которой тот не стесняется флиртовать на камеру. Другие переживают, что подумает об этой выходке бэк-вокалистка Винника Таюне (Таисия Сватко), которую называют его "тайной женой".

"🔥 Полякова будет завидовать"

"🙌❤️😮 Крутые девчонки! Очень прекрасная охрана😍😂❤️"

"🔥 Теперь Вы точно в безопасности!!🎇"

"А что скажет Таюне😮"

"Винник уже не тот🤯😭😢"

"Замечательные🔥 И Вам, очень подходят! ❤️"

"Да куда там Поляковой?.. Она сейчас где-то на гастролях. Ещё не видела. Ждите, скоро отреагирует. Оля конкуренток не потерпит. Сметет... Мало не покажется. 🤣😅"

Напомним, что "тайная жена" Олега Винника рассказала о важном событии в жизни и принимает поздравления: "От души..."

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