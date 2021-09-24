Оля Полякова показала образ для шоу «Маска», который удивил даже ее саму
Как известно, популярная украинская певица наряду с Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и Дзидзьо является одним из звездных детективов на шоу «Маска». Сейчас создатели проекта вовсю готовятся к премьере второго сезона, а звезды публикуют в соцсетях все больше кадров со съемок.
Как пишет Politeka.net, на этот раз Полякова показала в Сториз один из необычных образов, который ей довелось примерить на шоу. Звезда сняла себя на видео в гримерке, демонстрируя парик нежно-персикового оттенка и яркий макияж.
Главной изюминкой этого образа стали огромные накладные ресницы, которыми украсили не только верхние, но и нижние веки звезды.
«Ну здравствуйте, любимые. Как же я обожаю «Маску» за возможность вот таких экспериментов! Смотрите, три пары ресниц! О, глазищи какие!», - восхитилась собственным видом Оля.
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Затем она показала себя уже на съемочной площадке. На кадрах можно рассмотреть фрагменты ее голубого костюма с огромными золотыми украшениями.
На кадрах певица решила подшутить над своим коллегой Данилко, который сидел рядом и выглядел задумавшимся.
«Просыпайтесь, Андрей!», - громко обратилась к нему Полякова.
«А я не сплю!», - ответил артист.
«Смотри, какой ты красивый у меня тут!», - тут же отреагировала Оля.
Напомним, Полякова в кожаном наряде, как у Дженнифер Лопес, сразила Dzidzio на съемках "Маски".
Как сообщала Politeka, Полякова приструнила Кухар в эфире "Танців з зірками".
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