Оля Полякова показала образ для шоу «Маска», который удивил даже ее саму

Как известно, популярная украинская певица наряду с Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и Дзидзьо является одним из звездных детективов на шоу «Маска». Сейчас создатели проекта вовсю готовятся к премьере второго сезона, а звезды публикуют в соцсетях все больше кадров со съемок.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Полякова показала в Сториз один из необычных образов, который ей довелось примерить на шоу. Звезда сняла себя на видео в гримерке, демонстрируя парик нежно-персикового оттенка и яркий макияж.

Главной изюминкой этого образа стали огромные накладные ресницы, которыми украсили не только верхние, но и нижние веки звезды.

«Ну здравствуйте, любимые. Как же я обожаю «Маску» за возможность вот таких экспериментов! Смотрите, три пары ресниц! О, глазищи какие!», - восхитилась собственным видом Оля.

Затем она показала себя уже на съемочной площадке. На кадрах можно рассмотреть фрагменты ее голубого костюма с огромными золотыми украшениями.

На кадрах певица решила подшутить над своим коллегой Данилко, который сидел рядом и выглядел задумавшимся.

«Просыпайтесь, Андрей!», - громко обратилась к нему Полякова.

«А я не сплю!», - ответил артист.

«Смотри, какой ты красивый у меня тут!», - тут же отреагировала Оля.

Напомним, Полякова в кожаном наряде, как у Дженнифер Лопес, сразила Dzidzio на съемках "Маски".

Как сообщала Politeka, Полякова приструнила Кухар в эфире "Танців з зірками".

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