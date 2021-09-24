Певица Оля Полякова стала приглашенной судьей в последнем выпуске нового сезона "Танців з зірками"

37-летняя артистка разбавила троицу судей Екатерину Кухар, Влада Яму и Макса Чмерковского и вызвала переполох в Сети одной неловкой ситуацией. Соответствующие кадры опубликвованы на страничке "Танців з зірками" в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, судьи получили неожиданный подарок от одного из участников певца Melovin'а. Поляковой точно понравился и презент, и выступление артиста.

Так, ведущий шоу Юрий Горбунов начал распечатывать подарок на столе судей.

"Юрочка, не двигай это ко мне...", - сразу напряглась Кухар.

"Ой, божечки! Ну, давайте скорее!", - зато Полякова была в восторге.

В коробке оказались круглые очки с толстыми линзами.

"Ааа, это вам, Катя, чтобы вы рассмотрели, что танцы были на паркете!, - воскликнула Полякова. - Можно я скажу, что увидела? Какие красивые кисти рук у Melovin'а и как он ими прекрасно работает. Я первый раз на мужчину смотрела не вниз, а вверх!".

Кухар примерила очки, но сразу же сняла.

"В них очень плохо видно", - резюмировала она.

"Это и хорошо, может, ты тогда оценивать будешь лучше", - уколола коллегу Оля.

Пользователи бурно обсуждают в комментариях увиденное:

"Это было смешно! Хоть Кухар и не очень тактична, но Мэл красавчик👏"

"Веселят и разряжают атмосферу)❤️"

"Катя думает, что она королева, а красоты - ноль, одна "гордость"

"А какой ответ был👏 Тонко и точно. Наблюдаем, что же будет дальше❤️"

Напомним, над Кухар "поиздевались" из-за сюрприза с Ямой и Чмерковским на "Танцях з зірками": "Оставьте за кулисами"

Как сообщала Politeka, на "Танцях з зірками" в третьем эфире появился новая судья, названо имя: "Вместо Кухар?"

Также Politeka писала, что Оля Полякова с мокрой головой пожаловалась на холодные батареи: "Дубарь"