Продюсеры "Танців з зірками" рассекретили имя гостевой судьи шоу, которая появится в следующем эфире

Как сообщает Politeka.net, продюсеры шоу "Танці з зірками" готовят зрителям все новые и новые сюрпризы. Так, недавно стало известно, что в третьем эфире ведущей звездного балкона станет телеведущая Маша Ефросинина, которая раньше и сама была участницей проекта. Теперь же на странице программы в Instagram рассекретили имя четвертой гостевой судьи, которая присоединится к тройке судей.

Оказалось, что новой судьей станет певица Оля Полякова, которая ранее также была участницей "Танці з зірками". "В это воскресенье в 21:00 впервые в пятом сезоне проекта за судейским столом появится гостевой судья! Помогать судьям оценивать участников будет поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова", - говорится в сообщении.

Отметим, что пользователи бурно отреагировали на эту новость в комментариях: "Думаю, будет лояльной", "Вместо Кухар?", "Ура!", "Жду Лесю Никитюк", "Вот это будет шоу. Где бы не появилась Полякова, всегда классно и весело. Будем смотреть всей семьей!", "Королева", "Ну, главное, чтобы коллег не оскорбляла и цензурно изъяснялась", "Жду фривольности", "Думаю, будет честно и справедливо".

Напомним, Ефросинина вернется на "Танці з зірками" в новой роли, украинцы затаили дыхание: "Надеюсь она заменила Кухар".

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