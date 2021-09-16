Солистка KAZKA Александра Зарицкая показала роскошный образ для шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала популярной певицей после триумфа на украинском талант-шоу с песней "Свята". Красотка после этого записала множество хитовых песен и клипов, которые стали популярны не только в Украине, но и во всем мире. Теперь красотка решила попробовать свои силы на шоу "Танці з зірками". Партнером девушки стал Юрий Мешков.

У себя в Инстаграм девушка показала новый образ Мерлин Монро, который подготовила для второго эфира. Александра была с белыми волосами и в розовом платье. Рядом был партнер Юрий Мешков в черно-белом костюме.

"А вообще, прошлый эфир был о любви. Юрий, спасибо, что поддерживаешь меня 24/7", - написала Зарицкая.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Саша, у вас такой красивый партнер по танцу. Красивые", "Саша, ты такая крутая", "Саша,вы молодчина,образ Мерлин вам к лицу!!!Дальнейших успехов вам!!!".

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