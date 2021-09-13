Прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар удивила кадрами, сделанными за кулисами танцевального проекта

Вчера вечером прошел очередной эфир нового сезона танцевального шоу, на котором успели отличиться не только участники, но и сами судьи. Катерина Кухар попала в неловкую ситуацию с Александрой Зарицкой, устроившей фотосессию на ступеньках за кулисами.

«Какие гранд-батманы! О боже, что происходит?» - говорит Катерина Кухар, проходя к сцене.

«Я Мэрилин Монро, вживаюсь в роль» - ответила Александра, опуская ноги.

«Та уже вжилась, еще как» - отпарировала балерина.

Как можно заметить, за кулисами проекта тоже очень весело, а участники и судьи хорошо ладят между собой и могут подколоть друг друга.

Ранее на странице балерины появилось фото, сделанное в училище, директором которого является звезда.

«Эта рабочая неделя была не только активной, но и важной в жизни нашего колледжа! Но давайте по порядку! Неделя была очень продуктивной и важной лично для меня. Отправляемся работать дальше и вдохновляемся на новую неделю!», - добавила Кухар.

Напомним, что Кухар в ярком красном платье очаровала образом на "Танцях з зірками": "Есть один...".

Еще Politeka писала, что Кухар жестко отчитала Melovin'a на первом эфире шоу: "Разочарована".

Также Politeka сообщала, что Кухар повела Александра Стоянова на необычную экскурсию: "Получаю удовольствие".