Известная балерина Екатерина Кухар показала необычное фото из гримерки перед эфиром "Танців з зірками"
Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар выложила в своем Instagram очаровательное фото из гримерки перед прямым эфиром нового сезона "Танців з зірками".
На фотографии Екатерина запечатлена, стоя у зеркала. Перед камерой она появилась в роскошном огненно-красном платье с оригинальным декором, которое красиво подчеркнуло ее идеальную фигуру. Волосы балерины уложены в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж и милая улыбка.
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В подписи к фотографии Кухар написала о своих ожиданиях от нового сезона танцевального проекта: "Я жду феерии и драмы в одном флаконе! И пока, нет такого эмодзи, что отобразит мои ожидания. Но, есть один аксессуар с помощью которого я каждый эфира давать знак. И этот аксессуар имеет свой загадочную язык. Ищите разгадку в сторис в начале эфира и если найдете, отвечайте в комментариях!".
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