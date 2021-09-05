Известная балерина Екатерина Кухар показала необычное фото из гримерки перед эфиром "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар выложила в своем Instagram очаровательное фото из гримерки перед прямым эфиром нового сезона "Танців з зірками".

На фотографии Екатерина запечатлена, стоя у зеркала. Перед камерой она появилась в роскошном огненно-красном платье с оригинальным декором, которое красиво подчеркнуло ее идеальную фигуру. Волосы балерины уложены в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Кухар написала о своих ожиданиях от нового сезона танцевального проекта: "Я жду феерии и драмы в одном флаконе! И пока, нет такого эмодзи, что отобразит мои ожидания. Но, есть один аксессуар с помощью которого я каждый эфира давать знак. И этот аксессуар имеет свой загадочную язык. Ищите разгадку в сторис в начале эфира и если найдете, отвечайте в комментариях!".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" неожиданно ввела новую традицию для своих подопечных: "Должны делать все вместе".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" посреди бассейна заговорила о своих печалях: "Так не хочется отпускать...".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" с мужем похвастались посещением элитного концерта с экс-женой Потапа: "Стал вишенкой на торте".