Артистка рассказала, что нужно делать для воплощения мечты

Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала о своей работе в Киевском хореографическом училище, которое она возглавляет

Прима Национального академического театра оперы и балета Украины в прошлом году возглавила Киевское хореографическое училище, о работе которого регулярно рассказывает в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.



Так, в новом посте Кухар рассказала, что 1 сентября ученицы училища выступили в Национальной опере Украины после торжественной линейки. По словам звезда, с этого дня подобная акция стала новой традицией.

"Мы растим детей для театра, так должны делать все вместе, взявшись за руки, чтобы быть по-настоящему одной семьей", - поделилась мнением прима.

По словам Кухар, детям придется упорно трудиться на пути к воплощению мечты, и поэтому они должны видеть, к чему это приведет - в данном случае к сцене в Национальной опере.

Звезда хочет, чтобы все репетиции, подготовки в гримерках и студенческие гастроли ассоциировались у учащихся с возможностями.

В конце артистка поблагодарила всех, кто помогает развитию колледжа, подкрепив фото с ними.

"Мы вместе с вами творим историю балетного искусства в Украине.

Поздравляю всех с праздником 1 сентября!

Пусть наш путь будет захватывающим и интересным! 📚🤍", - завершила пост Кухар.

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