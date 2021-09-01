Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала о своей работе в Киевском хореографическом училище, которое она возглавляет
Прима Национального академического театра оперы и балета Украины в прошлом году возглавила Киевское хореографическое училище, о работе которого регулярно рассказывает в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, в новом посте Кухар рассказала, что 1 сентября ученицы училища выступили в Национальной опере Украины после торжественной линейки. По словам звезда, с этого дня подобная акция стала новой традицией.
"Мы растим детей для театра, так должны делать все вместе, взявшись за руки, чтобы быть по-настоящему одной семьей", - поделилась мнением прима.
По словам Кухар, детям придется упорно трудиться на пути к воплощению мечты, и поэтому они должны видеть, к чему это приведет - в данном случае к сцене в Национальной опере.
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Звезда хочет, чтобы все репетиции, подготовки в гримерках и студенческие гастроли ассоциировались у учащихся с возможностями.
В конце артистка поблагодарила всех, кто помогает развитию колледжа, подкрепив фото с ними.
"Мы вместе с вами творим историю балетного искусства в Украине.
Поздравляю всех с праздником 1 сентября!
Пусть наш путь будет захватывающим и интересным! 📚🤍", - завершила пост Кухар.
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