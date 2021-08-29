Судья "Танців з зірками", прима-балерина Екатерина Кухар показала, как заскучала в бассейне из-за уходящего лета

Катерина Кухар решила оздоровиться перед началом осени и старта новых сезонов разных проектов, в которых ей предстоит взять участие. Как известно, скоро начинаются съемки танцевального шоу, где звезда снова будет в качестве жюри.

Обычно у балерины довольно плотный гастрольный график и участие в многочисленных шоу расписано заранее, но она успевает чередовать насыщенные будни с личной жизнью и временем на себя. Не секрет, что Кухар и ее муж Александр Стоянов очень любят отдыхать и путешествовать.

Поэтому новые кадры из отдыха стали подтверждением того, как хорошо звезды решили провести выходные. Именно наступление последних дней лета заставило балерину взгрустнуть:

«Так не хочется отпускать эту беззаботность… Наслаждаемся последними остатками лета…☀️💛» - пишет Катерина под кадрами, на которых задумчиво позирует в бассейне.

Ранее Катерина с супругом отправилась в Черкассы, где наслаждалась невероятными видами перед концертом.

«По пути в Черкассы», - подписала видео звезда.

Сняв размышления своего мужа в дороге, Кухар решила пошутить: «Кому виды, а кому мысли о рыбалке…».

Напомним, Екатерина Кухар с мужем показали, чем занимаются перед концертом.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар расцеловала довольного Горбунова, пока Осадчая не видит.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" с мужем устроили парад этнических нарядов.