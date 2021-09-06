Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, попал под критику примы-балерины Екатерины Кухар

MELOVIN сейчас принимает участие в шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Пятого сентября на экраны вышел премьерный показ нового сезона. Стало известно, что партнером певца стала Лиза Русина.

Пара исполнила на паркете expеrіmental под песню Bolero. Судья шоу Екатерина Кухар так оценила танец певца:

"Я буду строга! Для того, чтобы танцевать под такое нетленное классическое произведение Bolero... Нужно делать так, чтобы вы не выглядели, как опустошённый грааль... Походка в мужском танце должна быть бедрами и не с такой сокращенной чересчур стопой. Я сегодня разочарована", - она жестко припечатала фаворита Данилко.

Далее Константин Бочаров решил удивить одну из членов жюри, преподнеся ей в красивой коробке сердце, видимо, какого-то животного.

"Я думаю, что это не мне, а для атомического музея, скорее всего", - произнесла удивленная Кухар.

Ведущий Юрий Горбунов прокомментировал столь интересный сюрприз тем, что MELOVIN считается одним из главных эпатажных певцов в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN после скандала показал, как готовится к новому выступлению

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