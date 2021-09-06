Новый судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса, заговорил о своих ожиданиях

Как передает Politeka.net, Максим Чмерковский является известным хореографом и новым судьей шоу "Танці з зірками". Как известно, он занял место легендарного хореографа Григория Чапкиса. Также, стоит отметить, что танцор является чемпионом мира по латинским танцам. Хореограф активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Он показывает момент, как судьи ждут выступления одного из участников - Melovin (Константин Бочаров). Также Влад Яма спрашивает Макса Чмерковского о том, как ему на новом месте, а на кадрах мелькает Екатерина Кухар.

"Я думал, будет хуже, но оказалось очень классно", сказал Макс Чмерковский.

На это Влад Яма ответил, что вскоре судье будет еще лучше.

Напомним, что в шоу "Танці з зірками" 14 новых участников. Ведущим остался Юрий Горбунов, а вот Тина Кароль покинула проект, и вместо неё теперь Иванна Онифрийчук, которая уже появлялась на балконе шоу.

Ранее сообщалось, Яма из "Танців з зірками" достал позорную оценку: "Надеюсь, в этом сезоне Влад оставит Комарова в покое"

Также, трагедия у нового судьи "Танців з зірками" Макса Чмерковского, прощальное видео: "Я задыхаюсь, когда пишу это..."

Politeka рассказывала, Горбунов заставил украинцев грустить, показав закулисье новых "Танців з зірками": "Как же не хватает рядом Тины"



