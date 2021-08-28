Известный хореограф и новый судья "Танці з зірками" Макс Чмерковский поделился личной трагедией

Как передает Politeka.net, Максим Чмерковский является известным хореографом и новым судьей шоу "Танці з зірками". Как известно, он занял место легендарного хореографа Григория Чапкиса. Максим прославился благодаря шоу "Холостяк", где являлся главным героем. Также, стоит отметить, что танцор является чемпионом мира по латинским танцам. Хореограф активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз Макс Чмерковский поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. Хореограф решил поделиться своей личной трагедией. На видео снимки и кадры с его другом - Сергеем Оником. Он известен как танцор и участник 11 сезона шоу "Танцуют все" американской версии. Танцор умер в возрасте 33 лет.

"Я впервые узнал это несколько дней назад. Я задыхаюсь, когда пишу это, потому что похоже, что он все это спланировал. Я готов сделать все это просто гигантской мистификацией, чтобы я мог еще раз его обнять. Я никогда не вылечусь от этого, и это никогда не будет иметь смысла, но я определенно извлечу уроки из этого и никогда не забуду своего друга-единорога. Мне жаль. Я люблю тебя", подписал публикацию хореограф.

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