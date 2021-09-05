Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", достал позорную оценку
Как пишет Politeka.net, Влад Яма продолжает подогревать интерес украинцев к новому сезону шоу "Танці з зірками". Хореограф на днях опубликовал роскошную фотосессию с женой и сыном в фотозоне "Танців", а теперь решил сделать еще один пост в Инстаграм.
На новом фото Влад Яма сидел в пиджаке и водолазке. В руках хореограф держал позорную оценку "1".
"Оценки на своих местах, судьи заряжены, можем начинать шоу неописуемой красоты! ..", - написал Влад Яма под публикацией.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Надеюсь в этом сезоне Влад оставит Комарова в покое", "За какой танец ты поставишь один?", "Лида в финале будет, так как она танцует это кайф. А Макс Чмерковский сделает Танцы горячими", "Удачи в шоу, друг мой".
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" разжег интерес кадрами с женой и новым судьей Чмерковским
А еще Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала, что ей довелось делать в прямом эфире с Писанкой
Также Politeka сообщала, что Влад Яма показал показал, как выглядел с волосами, и поразил признанием