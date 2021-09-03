Влад Яма с женой и сыном заинтриговали украинцев новым сезоном "Танці в зірками"

Как пишет Politeka.net, Влад Яма стал популярным украинским хореографом и судьей "Танців з зірками". Красавчик в Инстаграм решил подогреть интерес украинцев к новому сезону, опубликовав свежие снимки.

На фото Влад был в пиджаке и рубашке, а Лилия надела эффектное "золотое" платье. Можно увидеть и сына Леона на кадрах. Также на снимках присутствовал Максим Чмерковский, новый судья "Танців", который заменил Григория Чапкиса.

"Добро пожаловать в новую страницу «Танцев со Звездами»! ..

Яркие селебритиз, мощные танцоры, смелые постановщики ...

Как это будет? Конкретно не знаю, и мне это нравится. Скоро увидим.

Всем легкого паркета", - написал Влад Яма.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"О, Макс, танцы будут горячие", "Лида в финале будет. Так как она танцуе - это кайф", "Это то самое свадебное платье?".

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала, что ей довелось делать в прямом эфире с Писанкой

А еще Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" с женой показали, чем занимаются, пока сын в школе

Также Politeka сообщала, что Влад Яма показал показал, как выглядел с волосами, и поразил признанием



