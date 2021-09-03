Влад Яма с женой и сыном заинтриговали украинцев новым сезоном "Танці в зірками"
Как пишет Politeka.net, Влад Яма стал популярным украинским хореографом и судьей "Танців з зірками". Красавчик в Инстаграм решил подогреть интерес украинцев к новому сезону, опубликовав свежие снимки.
На фото Влад был в пиджаке и рубашке, а Лилия надела эффектное "золотое" платье. Можно увидеть и сына Леона на кадрах. Также на снимках присутствовал Максим Чмерковский, новый судья "Танців", который заменил Григория Чапкиса.
"Добро пожаловать в новую страницу «Танцев со Звездами»! ..
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Как это будет? Конкретно не знаю, и мне это нравится. Скоро увидим.
Всем легкого паркета", - написал Влад Яма.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"О, Макс, танцы будут горячие", "Лида в финале будет. Так как она танцуе - это кайф", "Это то самое свадебное платье?".
Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала, что ей довелось делать в прямом эфире с Писанкой
А еще Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" с женой показали, чем занимаются, пока сын в школе
Также Politeka сообщала, что Влад Яма показал показал, как выглядел с волосами, и поразил признанием