Жена Влада Ямы Лилия показала, как занимается в спортзале, пока сын на занятии

Как пишет Politeka.net, Лилия и Влад более 10 лет вместе. Судья "Танців з зірками" только в 2015 году женился на красотке. После этого у пары появился сын Леон, которому сейчас пять лет. Лилия, как и Влад, постоянно следит за своей фигурой и активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Лилия показала, как проводит время, пока сын на занятии. Красотка была в спортивном мини, находясь на беговой дорожке. Девушка снимала себя на телефон, демонстрируя фигурку.

"Сын на занятии, а у меня 7 км", - написала Лилия.

Влад тоже показал фото из спортзала. Танцор был в майке, позируя перед зеркалом и снимая себя на мобильный телефон. Яма не стал подписывать снимок, который опубликовал в сторис Инстаграм.

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