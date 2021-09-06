Новый сезон шоу "Танці з зірками" стартовал 5 сентября

За победу будут бороться пары Lida Lee и Алексей Базэла, Олег Фагот Михайлюта и Екатерина Тришина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Дмитрий Каднай и Алина Ли, Станислав Горуна и Даниэлла Преап, Анастасия Оруджова и Денис Самсон, Евгения Власова и Максим Леонов, Константин Войтенко и Роксолана Маланчук, Иван Люленов и Яна Цибульская, Алексей Суровцев и Мария Колосова, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, JAMALA и Антон Нестерко, а также Артур Логай и Анна Карелина.

В этом сезоне у ведущего Юрия Горбунова новая коллега – Иванна Онуфрийчук. За столом звездных судей тоже изменения – в пятом сезоне оценивать танцы участников вместе с Екатериной Кухар и Владом Ямой будет Макс Чмерковский.

При этом зрителей удивило, что в программе не отдлали должной дани уважения Григорию Чапкису, который был судьей шоу много лет, и умер в этом году.

«Странно, что про Чапкиса не было сюжета, как это сделали в "Танцуют все", когда Литвинов умер. Все таки он с самого первого сезона...», «да...стоило бы упомянуть, тем более он ушёл от нас совсем недавно.. Как его не хватает...», «было бы неплохо, если б сделали посвященный Чапкису эфир. Очень его не хватает», - пишут в Сети.

Ранее сообщалось, что новый сезон "Танців з зірками" в этом году, еще до смерти Григория Николаевича, продюсеры решили посвятить бальному танцу - тому, чем Чапкис жил до последнего.

Также в этом году в команду проекта вернулась Елена Коляденко, которая оценивала звезд вместе с такими мэтрами, как Алексей Литвинов, Вадим Елизаров и Григорий Чапкис, в живых осталась лишь она.

"Мы постараемся сделать так, чтобы запланированный трибьют получился действительно глубоким и касался души каждого зрителя", - говорила главный хореограф проекта Алена Шоптенко, выразив готовность почтить память всех троих "китов" танца.

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