Популярный украинский певец MELOVIN показал свою партнершу по «Танцям з зірками» и образ для первого появления на паркете шоу

5 сентября состоялась долгожданная премьера нового сезона популярного танцевального шоу. Одним из его участников стал Константин Бочаров, который выступает на сцен епод псевдонимом MELOVIN. Молодой артист успел сделать себе имя, победив в 6-м сезоне шоу «Х-Фактор», а также представив Украину на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Во время Нацотбора на этот конкурс именно его кандидатуру активно поддерживал Андрей Данилко.

Как пишет Politeka.net, во время премьеры нового сезона шоу MELOVIN опубликовал в своем Инстаграм пост, в котором представил свою партнершу. Ей оказалась хореограф Елизавета Русина.

На новом селфи певец позирует с ней рядом. При этом MELOVIN одет в фиолетовую рубашку с открытой грудью, а Русина позирует в обтягивающем платье телесного цвета с блестящими украшениями.

«Дамы и Господа! Знакомлю со своей партнёршей на «Танці з зірками». Прошу любить и жаловать! Невероятная Лиза Русина. P.S Назвал нашу пару «кофе с табаско». Знаю, о чем говорю», - подписал снимок артист.

Его поклонники не смогли промолчать.

«Мы уже в вас влюбились», «взрывоопасная смесь», «Вы бомбезно смотритесь и здесь, и на паркете», «Самые красивые и офигенные, самые горячие и страстные», «Шикарные оба! Так выглядят победители!», - пишут люди.

Напомним, любимчик Данилко Melovin поразил кадрами с красоткой-брюнеткой.

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