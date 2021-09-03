Украинский исполнитель Melovin, который стал новым участником проекта "Танці з зірками", пришел на презентацию нового сезона шоу в необычном образе

Как пишет Politeka.net, популярный украинский исполнитель и фаворит Андрея Данилко на Нацотборе "Евровидения" Константин Бочаров построил успешную карьеру под псевдонимом Melovin. Недавно, после очень громкого каминг-аутом, певец рассказал, что согласился на участие в "Танцях з зірками", хотя сначала думал отказаться.

Melovin часто рассказывает поклонникам подробности личной жизни и публикует различные видео в своем Instagram. На этот раз певец опубликовал часть интервью с Екатериной Осадчей на презентации нового сезона шоу "Танці з зірками", куда пришел в очень необычном наряде. Певец был одет в черную блузку с блестящими рукавами и черную юбку с разрезом, образ дополнил широким поясом и макияжем.

"Уже вижу эти заголовки прессы, потому что слишком эксклюзив 🔥 Tanci1plus1 уже в это воскресенье 😎 ", - написал исполнитель.

Поклонники поддержали Melovin в выборе одежды и написали много комментариев.

"У платьев нет гендера 🤟🏻🔥", " Ты весь в нас слишком эксклюзив))", " Разрыв шаблонов - твое все) Люблю в тебе эту смелость и упорство, с которым ты идешь вперед, сметая все на пути ♈🔥", "У одежды нет гендера !!! Продолжай разрушать стереотипы !!!", "Доводишь людей " до нестями" своими образами 😂🔥 ", " знаешь где-то год или два назад я бы очень удивилась такому наряду, но ты научил уже ждать от тебя чего угодно. Я думаю нас уже ничем не шокировать 😂 так, тебе идет 👌 ", " в кого вы превращаетесь?! ☺", "Я не совсем согласна, что у одежды нет гендера, но это твой выбор, но выглядит не очень удачно", - написали в сети.

Певец ответил коментаторам очень иронично.

"Пока я клоун, вы все еще находитесь в моем цирке и сидя в правом ряду играете по моим правилам!) Наслаждайтесь", - написал Melovin.

Ранее Politeka писала, что Melovin с "Танцев со звездами" озадачил мистическим фото из леса: "Призрак невесты".

Напомним, что любимец Данила MELOVIN рассказал, почему решил участвовать в "Танцах со звездами": "Это выход из...".

A еще Politeka сообщала, что новый сезон "Танцы со звездами", рассекреченные имена всех участников: "ради такого теперь посмотрю".