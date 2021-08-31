Популярний український співак MELOVIN, який став учасником нового сезону "Танців з зірками", заінтригував шанувальників містичним фото

Як відомо, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) є переможцем 6-го сезону «Х-Фактора», а в 2018 році співак представляв Україну на «Євробаченні». Під час Нацвідбору на цей конкурс саме його кандидатуру активно підтримував Андрій Данилко.

Зараз MELOVIN працює над новим проектом, щосили дражнячи шанувальників різними натяками. Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram він поділився незвичайним фото.

Знімок зроблений вночі в лісі. На ньому можна розгледіти людську фігуру з незвичайними формами, зняту зі спини. На неї зверху накинута напівпрозора накидка. Єдиним джерелом світла на знімку виявився ліхтарик.

Шанувальники MELOVIN-а тут же зрозуміли, що це-кадр з його нового кліпу, який співак відправився знімати на озеро Синевир.

"Вау вау, виглядає містично", "привид летить на крилах ночі", "як я обожнюю його пісні. Все зі змістом, як міні історії", "обожнюю все таємне і загадкове", "привид нареченої", "містично виглядає. Буде найкращим подарунком осені", - пишуть люди.

Нагадаємо, улюбленець Данилко MELOVIN розповів, чому вирішив брати участь у "Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, Melovin з "Танців з зірками" спантеличив дивною витівкою, в мережі захвилювалися.

Також Politeka писала, що фаворит Данилко Melovin заінтригував кадрами з партнеркою по "Танці з зірками".